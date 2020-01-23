نمو اقتصاد الفلبين بمعدل 6.4 % خلال الربع الأخير

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس تسارع وتيرة نمو اقتصاد الفلبين خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.

وذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم أن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 6.4 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6% خلال الربع الثالث، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

في الوقت نفسه فإن تحسن معدل النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي لم يكن كافيا للوصول إلى معدل النمو المستهدف للعام الماضي ككل ويتراوح بين 6% و6.5% حيث جاء معدل النمو في العام الماضي 5.9%.

وأشارت بلومبرج إلى أن تأخير تمرير موازنة عام 2019 حد من الإنفاق الحكومي وهو ما أثر على معدل النمو خلال النصف الأول من العام الماضي. وزاد الإنفاق خلال النصف الثاني من العام وبخاصة على مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه، بعد أن مددت الحكومة صلاحية خطة الإنفاق وأقرت موازنة العام الحالي في الوقت المقرر.

يأتي ذلك فيما يستعد البنك المركزي الفلبيني لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي رغم ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر الماضي بحسب تصريحات بنيامين ديوكنو محافظ البنك يوم 7 يناير الحالي.