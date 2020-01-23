ارتفاع حجم واردات اليابان من النفط الخام 2.4 % في ديسمبر

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها ارتفعت 2.4 بالمئة في ديسمبر بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.
وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 3.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.
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