عمومية "مجموعة السريع" تقر زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم بـ 112.66 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال ( الإجتماع الثاني) ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول المحدد له الساعة السادسة والنصف مساءاً، حيث عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم، وقد ترأس الإجتماع رئيس مجلس الإدارة صالح ناصر السريع.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة (112,660,000) ريال وفقا لما يلي :

- رأس المال قبل الزيادة هو (65,500,000) ريال مقسم إلى (6,550,000) سهم عادي.

- رأس المال بعد الزيادة هو (178,160,000) ريال مقسم إلى (17,816,000) سهم عادي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (112,660,000) ريال.

- طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (11,266,000) سهم عادي.

ويأتي سبب زيادة رأس المال إلى التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

و ستكون الأحقية لجميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.