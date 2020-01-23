كاريكاتير 23\01\2020

- 1.87 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية 2019 .. نمت 0.6 %
- «ساما»: عقود إيجار التمويل للمركبات والعقارات موحدة
- «السعودية لإعادة التدوير»: 130 مليون طن نفايات متولدة سنويا
- تدشين الهوية الجديدة لسيارات الأجرة في مطار الرياض
- إصدار دولاري للسعودية بـ 5 مليارات دون علاوة سعرية .. والتغطية أكثر من 4 مرات
- اقتصادات الخليج مرشحة لنمو أكبر بدعم القطاع غير النفطي السعودي
- منتدى الرياض الاقتصادي يناقش أثر الإصلاحات المالية .. تنويع الموارد وتحفيز القطاع الخاص
- 86 مليار ريال التكلفة السنوية للتدهور البيئي .. نظام جديد يشدد العقوبات أمام «الشورى» قريبا
- الأسهم السعودية تفقد 17 نقطة بضغط «القيادية» ونتائج مالية دون التوقعات
- «نمو» تستقر عند 7464 نقطة .. وقيمة التداولات تهبط 35 %
كاريكاتير
- منتدى الرياض الاقتصادي: لابد من مراجعة رسوم العمالة لتأثيرها على بيئة الأعمال
- "اس تي سي" تربح 10.7 مليار ريال خلال 2019
- الأخضر السعودي يعود إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عاما
- البرلمان اليوناني ينتخب أول رئيسة البلاد
- "صناعة الورق" تفسخ عقد رئيسها التنفيذي وتكلف خالد أبو هنا بمهام الرئيس التنفيذي
- ناطحات السحاب الصينية تحول آسيا إلى مركز عالمي للمباني الشاهقة
- 3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 10.9 مليون ريال
- ترمب يطلق معركة تجارية ضد الأوروبيين.. رسوم جمركية على السيارات مقابل ضرائب الإنترنت
- "أرامكو" تبيع شحنة غاز مسال إلى "إس أويل" الكورية
- السيد يعود والحدادي لباشا
أضف تعليق