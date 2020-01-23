«السعودية لإعادة التدوير»: 130 مليون طن نفايات متولدة سنويا

قال لـ"الاقتصادية" المهندس جیرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إن إجمالي النفايات المتولدة في المملكة حاليا يبلغ نحو 130 مليون طن سنويا.

وأكد أن معظم النفايات البلدیة الصلبة ينتهي في المكب مع إعادة تدوير أقل من 1 في المائة منها، في حين أن نحو 22 في المائة من النفايات الصناعية الخطرة يعاد تدويرها حاليا.

يأتي ذلك في وقت أبرم فيه المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة المنطقة الشرقية، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية لإدارة الأنشطة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في المنطقة الشرقية، وذلك في ثاني مذكرة تفاهم مع الأمانات بعد الرياض.

ووقع المذكرة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، والمهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس جیرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستشرع الأطراف الثلاثة في عملية التنسيق المشترك بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في المنطقة الشرقية، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، تتمثل أبرزها في إعادة تدوير 81 في المائة من حجم الإنتاج السنوي للنفایات البلدیة الصلبة، الذي يبلغ مليوني طن سنويا، إضافة إلى إعادة تدوير 60 في المائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم التي تبلغ نحو 1.5 مليون طن سنويا.

ووفقا لمذكرة التفاهم، سيقوم كل من المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ببناء منشآت حديثة في المنطقة الشرقية لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن، وذلك بطريقة آمنة تعزز من الحفاظ على البيئة في المنطقة.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن جهود المركز الوطني لإدارة النفايات، الرامية إلى رفع نسبة إعادة التدوير، عبر تطبيق أحدث التقنيات الجديدة، للاستثمار في قطاع النفايات، إلى جانب تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التعاون الوثيق مع شركات وجهات متخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات بطريقة تسهم في تعزيز واستدامة البيئة.