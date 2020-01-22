مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق بريكست

صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا الأربعاء على اتفاق بريكست، مفسحا المجال أمام الخروج التاريخي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة ايام.
ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون ان تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.
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