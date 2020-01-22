"سوشي" 3 دي .. الصلصة محل الحبر

اخترع يابانيون تكنولوجيا جديدة، يمكن من خلالها وعبر تطويرها، إعداد وجبات لذيذة ورخيصة عبر الطابعات ثلاثية الأبعاد3D.

وقال ريسوكه سكاكي مدير شركة دنستو اليابانية، إن التكنولوجيا الجديدة ستستخدم مبدأيا لطبخ "السوشي" باعتباره وجبة السمك اليابانية التقليدية، مشيرا إلى استخدام الصلصلة محل الحبر، خلال الإعداد، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح أن الطباعة ثلاثية الأبعاد لهذا الطبق ستكون غالية لمدة خمسة أعوام مقبلة حتى تدخل عليها تعديلات في التكنولوجيا، إذ إن الطعم النادر بحاجة إلى عملية ضبط معقدة.

وبحسب سكاكي فإنه بحاجة إلى طابعات على مستوى الخلايا والجزيئيات. وعلى سبيل المثال يمكن أن تحل الصلصة والساكي والخل محل الحبر الذي يستخدمه بعض الطابعات.

يذكر أن الطباعة ثلاثية الأبعاد، تتميز عن غيرها من تقنيات التكوين والتصنيع؛ كونها توفر حلولا أسهل وأسرع وأقل تكلفة، كما أنها تتيح تكوين تصاميم معقدة تحتاج إلى تداخل كثير من عمليات التصنيع العادية، حيث يمكن من خلالها تكوين مجسمات باستخدام مواد ومواصفات فيزيائية مختلفة بأسلوب مدمج شديد السلاسة.