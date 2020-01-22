"أبل" تطلق هاتفها الاقتصادي مارس المقبل

كشفت تقارير صحافية عن موعد طرح شركة "أبل" الأمريكية هاتف "آيفون" جديد متوسط السعر.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مصادر من داخل "أبل" تأكيدها أن عمليات تجميع هاتف "آيفون 9" ذي التكلفة الاقتصادية الأقل ستبدأ في شباط (فبراير) المقبل.
وأشارت "أبل" إلى أن عملية الإعلان الرسمي عن الهاتف وبدء شحنه وبيعه رسميا في الأسواق، ستبدأ في آذار (مارس) المقبل.
وأوضحت المصادر أن عمليات تصنيع هاتف "آيفون" الجديد ستكون مشتركة بين مصانع "هون هون فوكسكون" و"بيجاترون" و"وينسترون كروب".
وسيكون هاتف "آيفون 9" الاقتصادي بتصميم مستوحى من هاتف "آيفون 8"، لكن سيتم دعمه بمستشعر بصمة أصابع، كما أن شاشته اللمسية ستكون بقياس 4.7 بوصة.
من جانب آخر، أعلنت شركة "أبل" أخيرا، تلقيها 3619 طلبا من الحكومة الأمريكية للحصول على معلومات عن العملاء، في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يشكل قفزة 36 في المائة مقارنة بالستة أشهر الأخيرة.
جاء ذلك في تقرير "أبل" السنوي الجديد للشفافية، الذي يتضمن تفاصيل حول عدد ونوع طلبات الحكومة، والجهات الخاصة للحصول على معلومات العملاء التي تلقتها الشركة على المستوى العالمي.
ويأتي تقرير "أبل" السنوي، بعدما انتقدها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لرفضها السماح لحكومة الولايات المتحدة بالوصول إلى المعلومات المخزنة على أجهزة "آيفون"، التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات والعناصر الشديدة الإجرام.
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