ترمب: لولا رفع أسعار الفائدة لاقترب الناتج المحلي الأمريكي من 4%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي اليوم الأربعاء إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي كان يمكن أن يسجل أربعة في المائة لولا التأثير الممتد لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وصرح ترمب للمحطة "الآن ومع كل هذا، لو لم نطبق زيادة كبيرة لأسعار الفائدة اعتقد أننا كنا سنقترب من أربعة في المائة" ، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتابع "ويمكنني أن أتوقع ما بين خمسة وعشرة آلاف نقطة إضافية على (المؤشر) داو. لكن رفع أسعار الفائدة كان قاتلا. كان خطأ كبيرا فحسب".

