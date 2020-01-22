"سامبا" تعتزم طرح سندات متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت مجموعة سامبا المالية عزمها طرح سندات بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل الذي أسسته الشركة بتاريخ 15 يوليو 2019 والبالغ قيمته 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يكون طرح السندات بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص مضمونة من الشركة. موضحة أن قيمة الطرح ستحددها الشركة وفقا لظروف السوق.

وكانت مجلس إدارة الشركة قد على تأسيس البرنامج والطرح بموجب قراره بتاريخ 17 ديسمبر 2018 وكان أول طرح بقيمة مليار ريال في 26 سبتمبر 2019.

وقد عينت الشركة كل من شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار وبنك ستاندرد تشارترد، وسيتي قروب كمدراء مجتمعين للإصدار المتوقع. وسيحدد قيمة الطرح وفقا لظروف السوق والهدف من هذا الطرح المتوقع لأغراض الشركة العامة.