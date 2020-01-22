"المالية" : إتمام تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بإجمالي 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار. وقد بلغ إجمالي الطرح 5 مليار دولار (18.75 مليار ريال) مقسمة على 3شرائح كما يلي :

مليار دولار (3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق 2027.

1.25مليار دولار (4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق 2032.

2.75 مليار دولار (10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق 2055.