الذهب يتراجع وانحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1551.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار واحدا بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1551 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.

كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى، بحسب ما نشرت "رويترز".

وستحتفل الصين بالعام القمري الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري. لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2415.25 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 997.30 دولار.