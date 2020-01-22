تراجع أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء خلفية تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي توقع ارتفاعا كبيرا في إنتاج النفط الأمريكي بما يتجاوز المخاوف من اضطراب إمدادات النفط من ليبيا.

كما يتابع المتعاملون التأثيرات المحتملة لتفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب على الطاقة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.20 سنت أي بنسبة 0.3% تقريبا إلى 58.38 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل. وكانت تعاقدات تسليم فبراير المقبل قد انتهت بسعر 58.34 دولار للبرميل أي بانخفاض قدره 0.20 سنت أي بنسبة 0.3% أيضا.

وكان سعر خام غرب تكساس قد ارتفع في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام تداول الأسبوع الماضي بمقدار سنتين إلى 58.54 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أنها تتوقع زيادة إنتاج مناطق الصخور الرسوبية السبع الكبرى الأمريكية للزيت الصخري بمقدار 22 ألف برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا.