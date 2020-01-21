نجاح لاجارد محكوم بحل "المعضلة الألمانية"

منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في المنطقة وجد البنك المركزي الأوروبي نفسه دائما على خلاف مع المؤسستين الاقتصادية والسياسية لأقوى بلد في منطقة اليورو. لقد انتقدتا تقريبا كل خطوة سياسية اتخذها البنك المركزي الأوروبي، مع تلقي البنك بانتظام انتقادات في وسائل الإعلام الرئيسية.

قوض ذلك إجراءات البنك المركزي وأدى إلى تساؤلات حول الدرجة التي يلتزم بها جميع صناع السياسة في المنطقة بزيادة التضخم ودعم النمو.

حلت كريستين لاجارد في المنصب منذ بضعة أشهر فقط، وهناك دلائل تشير إلى أن التفكير الألماني يقترب من وجهات نظر البنك المركزي الأوروبي.

مع أن سلفها، ماريو دراجي، كان يضغط كثيرا على برلين لإنفاق مزيد، إلا أنه في أواخر العام الماضي فقط - بعد أن غادر دراجي – غير البنك المركزي الألماني "بوندسبانك" القوي في ألمانيا لهجته بشأن الموضوع.

ينس فيدمان، رئيس "بوندسبانك"، اتخذ خطوة كبيرة باتجاه إجماع البنك المركزي الأوروبي عندما أخبر صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن الحوافز المالية ستكون مناسبة لألمانيا. حتى أنه تظاهر بتأييد حماس رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لبذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ - على الرغم من أنه بعيد عن الاهتمام بالبيئة بعدها عن أساسيات السياسة.

قد يفترض المرء أن تعديلات السياسة تظهر أن رئيس "بوندسبانك" يعرف اتجاه الرياح السياسية في برلين.

في الواقع السلوك الأخير للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، يشير من ناحيتين إلى أنها ترغب في رأب الصدع بين البنك المركزي الأوروبي وكثيرون ممن هم في ألمانيا.

الناحية الأولى تشمل التواصل. الانتقاد غير العادل وغير الصحيح ـ الذي لم يتم الرد عليه ـ له للاتحاد الأوروبي في بريطانيا ساعد "بريكست" على أن يكتسب زخما في المملكة المتحدة. يعتقد أن ميركل تشعر بالقلق بشكل خاص من أن انتقاد البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (العناوين الرئيسية في الصحف الألمانية الشعبية تتحدث، مثلا، عن أن البنك المركزي الأوروبي يسرق أموال المدخرين الألمان) يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لليورو إذا تم تركه دون ضابط ودون إجابة.

لمعالجة هذا الأمر، عندما تقاعدت سابين لوتينشلار، نائبة رئيس البنك المركزي الألماني السابقة والمتحدثة الفعلية باسم فيدمان، من المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي، تخطت برلين أحد المطلعين على شؤون البنك المركزي الألماني ودفعت بإيزابيل شنابل لتحل محلها في البنك المركزي الأوروبي.

لماذا يعد تعيين شنابل في غاية الأهمية؟ لأنه يكسر احتكار فيدمان الفعلي لمهمة شرح سياسات البنك المركزي الأوروبي للشعب الألماني.

شنابل أستاذة في علوم الاقتصاد، تتحدث بطلاقة ولم تشعر يوما بالخجل من تحذير الألمان من مخاطر جعل البنك المركزي الأوروبي كبش فداء.

قالت في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات الألمانية: "من الخطير أن يعزز السياسيون والصحافيون والمصارف (الألمانية) الرواية التي تقول إن البنك المركزي الأوروبي يسرق أموال المدخرين الألمان".

على الرغم من أنه قد لا ينتهي بهم الأمر دائما إلى اتفاق تماما فيما يتعلق بالسياسات، إلا أن شنابل ولاجارد تقولان الشيء نفسه علنا على الأقل. في المقابل، لاجارد منحت شنابل إدارة عمليات السوق المهمة، وهي الإدارة التي تشرف على تنفيذ برنامج التسهيل الكمي للبنك، وهي أحد أكثر سياساته إثارة للجدل.

ما يساعد صورة البنك المركزي الأوروبي هنا أيضا أن لاجارد لديها مهارات تواصل جيدة. وفقا لـ"بلومبيرج"، تدرس اللغة الألمانية لتكون قادرة على التحدث مباشرة مع الشعب الألماني وشرح ما يفعله البنك المركزي الأوروبي - ولماذا.

يجب أن يحسن كلا العاملين بشكل كبير الرواية حول البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا - وهو بالضبط ما تريد ميركل أن يحدث أيضا.

المجال الثاني الذي فيه لاجارد وميركل على الموجة نفسها هو الحاجة إلى سياسة لمكافحة تغير المناخ.

في رسالتها للعام الجديد، تعهدت المستشارة بوضع كل طاقاتها في مكافحة تغير المناخ. قالت: "يجب أن نفعل كل ما يمكن فعله للتعامل مع هذا التحدي من أجل البشرية".

ما الذي يمكن أن يكون أكثر وضوحا؟ لا تتفاجأ إذا بدأت ميركل قريبا في الحديث عن حوافز مالية خضراء لألمانيا، وهذا يتناسب تماما مع وجهات نظر رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ومع "الصفقة الجديدة الخضراء" التي روجت لها وزيرة الدفاع سابقا ورئيس المفوضية الأوروبية الآن، أورسولا فون دير لين، في بروكسل.

القائدات الأوروبيات الثلاث - ميركل ولاجارد وفون دير لين – يحصلن على القوة والدعم من بعضهن لإعطاء ألمانيا وأوروبا أملا في مستقبل أكثر إشراقا وملاءمة للبيئة.





*زميل بارز في معهد هوفر في جامعة ستانفورد.