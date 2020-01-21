بعد خطوة "فيسبوك" .. بنوك مركزية عالمية تبحث إصدار عملات رقمية خاصة

كشف مسؤولون في بنوك مركزية عالمية عن مفاوضات جارية بين البنوك لإصدار عملات رقمية خاصة بها.

وقال البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) اليوم، إنه يبحث بالشراكة مع عديد من المصارف المركزية، في مجالات إصدار عملة رقمية تخص المصارف المركزية حصريا.

وتحقيقا لهذه الغاية، أنشأ المصرف المركزي السويسري، والمصرف المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، فضلا عن مصرف "سفيرجيس ريكسبانك" السويدي، والمصرف المركزي السويدي، ومصرف التسويات الدولية، فريقا عاملا لوضع التطبيقات المحتملة للعملة الرقمية المنشودة للمصارف المركزية.

وأوضح بيان للمصرف اليوم أن فريق العمل بقيادة، بينوا كوير، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي والسير جون كونليف، نائب رئيس هيئة استقرار السوق المالية البريطانية.

وقال إن الفريق يقوم حاليا، بين أمور أخرى، بتقييم المفهوم الوظيفي والفني للعملة الرقمية للمصارف المركزية، التي سيطلق عليها اسم "العملة الرقمية للمصرف المركزي" أو CBDC وهو مختصر المصطلح الإنجليزي للعملة الرقمية للمصرف المركزي.

ويركز فريق العمل أيضا على إمكانية التشغيل البيني لهذه العملات الرقمية وتبادل المعارف بشأن التقنيات الجديدة.

يأتي توجه البنوك المركزية لإصدار عملات رقمية وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.

وبحسب "رويترز"، أكد البنكان أن البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

وتسرع البنوك المركزية في أنحاء العالم خطى دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها بعد سعي "فيسبوك" لإصدار العملة "ليبرا".

ويبدو أن البنك المركزي الصيني يتصدر السباق بين البنوك الرئيسة وأنه بصدد إصدار عملته الإلكترونية، وإن كانت تفاصيل هذا المشروع ما زالت شحيحة جدا.

وقال بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في بيان "المجموعة ستعكف على تقييم الخيارات الاقتصادية والعملية والفنية لتصميم (العملة)، بما في ذلك التوافق عبر الحدود؛ فضلا عن نقل المعرفة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة".