ترمب سيناقش اتفاقا للتجارة مع رئيسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه سيناقش اتفاقا للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحسب ما ذكرت "رويترز".

ومتحدثا قبيل اجتماعه مع فون دير لايين على هامش اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، قال ترمب "يحدونا الأمل بأننا سننجز شيئا ما".

وفي وقت سابق أبلغ ترمب المندوبين أن اتفاقات التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الصين والمكسيك هذا الشهر تمثل نموذجا للقرن الحادي والعشرين.