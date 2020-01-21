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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

630 مليون عامل تحت خطر الفقر في العالم.. يتقاضون أقل من 3 دولارات يوميا

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