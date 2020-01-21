منوتشين: نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام قد يكون أسرع من التوقعات

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم إن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو هذا العام بخطى أسرع من الكثير من التوقعات، مشيرا إلى التأثير الإيجابي لاتفاقين تجاريين والعودة المحتملة للطائرة 737 ماكس التي تنتجها بوينج إلى الخدمة.

وتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الاثنين مزيدا من التراجع في السنوات المقبلة، وهو ما يعود لأسباب منها ضعف التجارة العالمية وتلاشي أثر تحفيز نقدي، وفقا لـ"رويترز".

وأبلغ منوتشين المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "سنسمع توقعات من صندوق النقد الدولي وغيره لكنني أعتقد أن توقعات الناس منخفضة جدا للعام 2020".

وقال منوتشين إن ثقة الشركات قوية وإن اتفاقين تجاريين في الآونة الأخيرة مع الصين والمكسيك وكندا سيدعمان النمو. وأضاف أن الاقتصاد سيلقى دعما أيضا من حل بوينج المحتمل لمشكلاتها المتعلقة بطرازها الرئيسي من الطائرات.

ورفض منوتشين تكهنات بأن سياسات المالية العامة قد تتسبب في تراجع النمو، لكنه أقر بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبطاء وتيرة الزيادة في الإنفاق.

وقال منوتشين "بلا شك، على مدار السنوات القليلة المقبلة، سيتعين علينا الحرص في النظر في إبطاء وتيرة نمو الإنفاق الحكومي".

وأضاف قائلا "ليس خفضا بالضرورة، أنه بالأساس إبطاء لوتيرة نمو الإنفاق الحكومي".

وعندما سئل عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يشأ منوتشين أن يتطرق إليه.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد الرئيس دونالد ترمب البنك المركزي الأمريكي قائلا إنه يعتقد أنه يخفض أسعار الفائدة ببطء شديد. وقال منوتشين إن رئيسه مسموح له بانتقاد سياسة مجلس الاحتياطي، لكنه كوزير للخزانة ليس له أن يفعل هذا.