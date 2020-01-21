الأسهم الأمريكية تهبط بعد مخاوف من فيروس قاتل في الصين

استهلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على تراجع اليوم ليتعثر صعود قياسي لبورصة وول ستريت بسبب القلق من تداعيات انتشار فيروس مميت في الصين وتوقعات متشائمة للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 79.05 نقطة، أو 0.27 بالمئة، إلى 29269.05 نقطة، بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 8.59 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 3321.03 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 27.88 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 9361.07 نقطة.