لأول مرة منذ 3 أعوام .. تراجع استهلاك الصين للذهب 12.9 % بسبب ارتفاع الأسعار

أظهرت بيانات اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم أن استهلاك الصين للذهب تراجع في 2019 للمرة الأولى في 3 أعوام إذ تأثر الشراء بارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد في أكبر سوق للذهب في العالم.

وذكر الاتحاد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن الصين استهلكت 1002.8 طن من الذهب في 2019 بانخفاض نسبته 12.9 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أن التراجع كان بسبب استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني وارتفاع أسعار الذهب في النصف الثاني من العام الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وأظهرت بيانات في 17 يناير الجاري تباطؤ نمو الاقتصاد في الصين إلى أضعف وتيرة في حوالي 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية التي كانت محتدمة مع الولايات المتحدة.

وتبلغ أسعار الذهب حاليا 1555 دولارا للأوقية، وكانت وصلت هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها في نحو سبع سنوات بوصولها إلى 1610.90 دولار.

وقال الاتحاد إن ارتفاع الأسعار "دفع المستثمرين في الذهب إلى تبنى موقف ’ننتظر لنرى ما سيحدث’، كما انخفضت بحدة مبيعات سبائك الذهب لدى الشركات الكبرى والبنوك التجارية".