ترمب: أمريكا ستشارك في مبادرة زرع تريليون شجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن الولايات المتحدة ستنضم إلى مباردة زرع تريليون شجرة التي انطلقت خلال المنتدى الذي جعل من الاستدامة موضوعا رئيسيا له هذا العام.

ويأتي تغير المناخ وتضرر البيئة على رأس المخاطر التي ألقى صناع القرار في العالم الضوء عليها في استطلاع رأي قبيل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2020، وفقا لـ"رويترز".