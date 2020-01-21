فرنسا والولايات المتحدة اتفقتا على عدم التصعيد بشأن الضريبة الرقمية

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب اتفقا على "تجنب أي تصعيد" يتعلق بالخلاف حول الضريبة الرقمية التي تخطط فرنسا لفرضها، والتي يُنظر لها على أنها تستهدف شركات أمريكية عملاقة على وجه الخصوص.

وقال لومير لصحفيين في بروكسل، قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الجهود العالمية للاتفاق على فرض ضرائب رقمية، إن الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي أمس على "تجنب أي تصعيد في الرسوم الجمركية، وتجنب أي حرب تجارية" بحسب "الألمانية".

وأضاف أنه يعتزم لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في دافوس يوم غد الأربعاء بهدف صياغة الاتفاق الذي وضع ترامب وماكرون خطوطه العريضة. وأوضح أن الهدف النهائي سيكون الاتفاق بحلول نهاية العام على جهود دولية لتحديث القواعد الضريبية للقرن الحادي والعشرين.

وتوقع لومير أن تكون "المفاوضات شديدة الصعوبة".