بلومبيرج : السعودية تبدأ طرح سندات مقومة بالدولار بعد تراجع حدة توترات الخليج

أفاد تقرير إخباري بأن السعودية بدأت أول طرح سندات لها خلال العام الجاري وذلك بعد تراجع حدة التوترات التي شهدتها منطقة الخليج.

وأشارت وكالة "بلومبيرج" اليوم في تقرير نقلته "د ب ا" إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض حول العالم إلى جانب سد جزء من العجز المتزايد في الموازنة بإصدار ديون خارجية بقيمة 32 مليار دولار على مدار العام. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الإصدار الذي بدأ اليوم يتوزع على 3 شرائح.

وعرضت البلاد سعرا استرشاديا عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية لإصدار السبع سنوات و 135 نقطة أساس للسندات لأجل 12 عاما و 180 نقطة أساس لأجل 35 عاما والذي سيكون أطول أجل تصدر السعودية سندات به حتى الآن.

وكانت السعودية باعت سندات في أكتوبر وجمعت 2.5 من طرح صكوك. وكان فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة قد أعلن في ديسمبر أن المملكة ربما تعود قريبا إلى الأسواق الدولية.

وأصدرت السعودية العام الماضي سندات مقومة باليورو والدولار بقيمة 13.4 مليار دولار متجاوزة أي سوق ناشئة أخرى باستثناء تركيا وفقا لبيانات بلومبيرج.