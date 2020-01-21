ترمب يصل إلى دافوس قبل ساعات من بدء جلسات المحاكمة الرامية إلى عزله

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى دافوس اليوم لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن. ووصلت مروحية ترمب "مارين وان" إلى منتجع دافوس بسويسرا قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركز هذا العام على التغيّر المناخي.

وسيعقد ترمب اجتماعات منفصلة مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وفي الوقت نفسه تدخل محاكمة ترمب مرحلة جديدة في مجلس الشيوخ مع مناقشة الأعضاء صيغة المحاكمة. وسيعود الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض الأربعاء.