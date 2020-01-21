نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 5.8% في 2019

بكين 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - نما الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بأكبر وتيرة خلال عامين في 2019، في حين تراجعت الاستثمارات الصينية في الخارج مع استمرار القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن الاستثمارات الخارجية زادت 5.8 في المائة إلى 941.5 مليار يوان (136.71 مليار دولار) العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 2017 حين نمت 7.9 في المائة عند الحساب باليوان.

وقال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي في بكين اليوم إن الصين تظل ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بحسب ما نشرت"رويترز"

وتابع أن الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين انخفضت 8.2 في المائة إلى 110.6 مليار دولار في 2019.

وقال تشيان إن 15 مليار دولار بما يعادل 13.6 في المائة من الاستثمارات ذهبت لدول ضمن مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة طموح لتشييد نسخة حديثة من طريق الحرير الذي ربط الصين بآسيا وأوروبا ومع وأبعد من ذلك من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة.