التجارة الماليزية الصينية تسجل نموا بنسبة 14.2%

سجلت التجارة الثنائية بين ماليزيا والصين نموا كبيرا بلغت نسبته 14.2 في المائة، لتصل إلى 124 مليار دولار في عام 2019، وذلك بالمقارنة مع 108.2 مليار دولار في عام .2018

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن السفير الصيني لدى ماليزيا، باي تيان، قوله "إن النمو يعكس الثقة والدعم المستمر من قبل المستثمرين الصينيين لماليزيا بحسب "رويترز"، بسبب العلاقات الثنائية بين البلدين التي استمرت لمدة 45 عاما".

وقال: "عندما جاء المستثمرون إلى ماليزيا، فإنهم لم ينظروا فقط إلى أساسيات البلاد، بل إلى العلاقات الثنائية بين البلدين أيضا، وما يمكن أن يتوقعوه في الاستثمارات طويلة الأجل".

وأضاف: "نحن مطمئنون بمناخ صديق للاستثمارات وكذلك علاقات الصداقة مع ماليزيا، وسنواصل التعاون بشكل وثيق وخلق المزيد من الوعي بفرص الاستثمارات في ماليزيا".