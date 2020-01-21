مخاوف فيروس الصين تنتقل إلى الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس تاجي جديد منشؤه الصين مما أوقد شرارة طلب على أصول الملاذات الآمنة.

يُذكر الفيروس المستثمرين بالتداعيات الاقتصادية لأزمة الفيروس سارس في 2003 والذي قتل زهاء 800 شخص، لاسيما في ضوء تنامي خطر انتقال العدوى بين مئات الملايين من المسافرين خلال موسم رحلات عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة في الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، في خسائر شملت شتى القطاعات بحسب "رويترز".

وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة - ذوي الانكشاف الكبير على الصين مثل ال.في.ام.اتش وكيرينج وهيرميس وبوربري - من أكبر الخاسرين.

ونزل مؤشر قطاع البنوك حوالي واحد بالمئة مع خفض يو.بي.اس، أكبر بنوك سويسرا، أهدافه للربحية.