تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 187.08 نقطة أو ما يعادل 0.78% ليصل إلى23896.43 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) بحسب "الألمانية".
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.08 نقطة، أو0.46 %، ليصل إلى1736.08 نقطة.تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
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