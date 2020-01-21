السعود: الفتح محلك سر .. فيريرا لا يلام

طالب سمير السعود مدير فريق الفتح لكرة القدم السابق بالتحرك سريعا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 14 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بجلب لاعبين محليين وأجانب خلال ما تبقى من الفترة الشتوية الحالية، وقال "الوقت يمضي سريعا ولم نسمع أو نقرأ خبر مفاوضات أو تعاقدات أو تم جلب لاعب خلال هذه الفترة، والنتائج الأخيرة للفريق تؤكد أنه يغرق والإدارة لا تحرك ساكنا".

وأضاف "المواسم الماضية كانت هناك أسباب تؤجل جلب صفقات جديدة من خلال الشح المالي، أما الآن ليس لديهم عذر بذلك، الدعم موجود واعتقد أنه ليس هناك أي داع للتأخير، ومجموع تسع نقاط في الدور الأول ليس طموحنا، لكن من المفترض أن تكون هناك ردة فعل سريعة".

وشدد على أن بعض المواسم السابقة كان لديهم سوء تركيز وعدم توفيق، وقال "لكن يتم التدارك في الفترة الأخرى، هذا الموسم محلك سر مع الأسف، ولن ألوم المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث إنه جاء كمدرب بديل، ولديه اللاعبون أنفسهم، لكن بالتأكيد أن المدرب طلب لاعبين آخرين وفي مراكز يريدها".

وزاد "أكثر ما أخشاه على الفريق في مباراة ضمك الخميس المقبل في ختام مباريات الدور الأول أنه إذا لم يحقق الانتصار فيكون الوضع صعبا جدا وعلى الفريق أن يحقق الفوز ليكون الوضع جيدا، كإداري سابق في الفتح أتمنى العودة إلى ما كان عليه من قوة ومنافسة".

ويحتل الفتح المركز الـ14 في سلم ترتيب فرق الدوري برصيد تسع نقاط، جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات، حيث مني الفريق بتسع هزائم.