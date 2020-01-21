الخزرجي: الملاعب الإيرانية غير آمنة بشهادة دولية

شدد أمين الخزرجي الناشط الأحوازي والمعد الرياضي لقناة أحوازنا الفضائية على أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم السماح لأندية إيران باللعب في أراضيهم خلال النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا جاء بسبب الأوضاع المتدهورة والاحتجاجات التي شهدتها المدن الإيرانية الأشهر الماضية بسبب إجرام الحرس الثوري، وقال "بعد سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ من قبل الحرس الثوري الإرهابي، واندلاع موجة احتجاجات جديدة واسعة في كل مدن إيران، وحظر أكثر شركات الطيران العالمية بعدم دخول في الأجواء الإيرانية فرض الاتحاد الآسيوي على الأندية الإيرانية هذا القرار".

وأضاف "الأراضي الإيرانية أصبحت غير آمنة بشهادة دولية، قرار موفق من الاتحاد القاري ولا بد من تصعيد الأمر لفضح هذا النظام الخبيث".

واختار الاتحاد الآسيوي قطر لتكون أرضا محايدة لمباريات الأندية الإيرانية في ملحق دوري أبطال آسيا، حيث تبدأ اليوم بلقاء باديديه مشهد الإيراني أمام الرفاع البحريني، كما يخوض الاستقلال مواجهته أمام الكويت الكويتي التي أجلت لتلعب في الـ21 من كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأوضح الخزرجي أن الأندية الإيرانية أعلنت أنها ستلعب في الملحق على أراض محايدة وستطالب وتستأنف اللعب على أراضيها في دور المجموعات، وقال "قبل يومين كان هناك اجتماع بين الفرق الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا في طهران بعدما فرض الاتحاد الآسيوي على الأندية الإيرانية أن مبارياتهم ستقام على أرض محايدة، قررت الفرق الإيرانية خلال هذا الاجتماع عدم المشاركة في البطولة، أيضا البرلمان الإيراني صوت بعدم مشاركة الفرق الإيرانية في هذه البطولة".

وكشف الخزرجي أن عباس موسوي المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن هذا القرار سياسي وليس رياضيا، ولا بد أن يتم إصلاح هذا القرار، حيث جاء تعليق موسوي بعد حديث مسعود سلطاني وزير الرياضة الذي طالب بضرورة الاعتراض على هذا القرار".

وزاد "الاتحاد الإيراني والأندية الإيرانية تنتظر الرد من الاتحاد الآسيوي، المسؤولون الإيرانيون علموا أن عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا ستكون عواقبها وخيمة جدا، سيكون هناك حرمان من المشاركة في البطولة وغرامة مالية باهظة".

من جانبه، شدد يعقوب التستري المتحدث الرسمي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز على أن الوضع في إيران متوتر ومتدهور جدا، وقال "الوضع الاقتصادي منهار، الأندية الرياضية منهارة ماديا، لذلك أصبحت الرياضة والأندية الرياضية قضية ثانوية ولا تهم النظام بسبب الشغب الحالي منها في المنطقة".

وأضاف "هناك رغبة من النظام الفارسي في انسحاب أنديتها من البطولة لأسباب سياسية وجعل هذا سببا أمام الجماهير، كما أن أندية مثل تراكتور سازي وفولاذ الأحوازي أصبحت استضافتها للمباريات تسبب أزمة وقلقا كونها تتبع لمنطقة غير فارسية، حينما تحضر الجماهير والمباراة منقولة فضائيا تتحول إلى مظاهرات ضد هذا النظام القمعي، لذلك أصبحت تحارب أيضا حتى لا تتأهل لهذه البطولة".