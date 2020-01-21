ابن جبران: حراك ضمك للبقاء

شدد فهد بن جبران مدير الاحتراف في نادي ضمك على أن الحراك الكبير الذي تقوم به إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" الحالية هدفها الرئيس البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وإعادة التوهج لمدرج فارس الجنوب وعودة الجماهير كما كانت عليه في بداية الدوري، وقال "لم ننه صفقات الشتاء بعد، بقيت لنا صفقتان أجنبيتان والبحث عما فيه مصلحة للنادي والفريق".

وخاض الفريق في المسابقة جولات لا يحسد عليها، حيث يتذيل ترتيب فرق الدوري برصيد ثماني نقاط، جمعها من انتصارين وتعادلين، فيما خسر عشر مباريات كأكثر فرق الدوري خسارة.

وأجرى النادي الجنوبي عددا من الصفقات المحلية والأجنبية لتدعيم صفوفه للظهور بشكل مغاير عن الصورة التي ظهر بها في الدور الأول، حيث ضم الحارس الجزائري مصطفى زغبة، عبدالعزيز الذيابي، النيجيري عمران إلياس، عبدالله خطاب، الأرجنتيني سيرجيو فيتور، والجزائريين فاروق شافعي، ونجيب عماري، والتونسي إبراهيم شنيحي.

كما أعلنت إدارة النادي فك ارتباطها بكل من السنغالي بابكر سار، المدافع البرازيلي جورجي فيليبي، الجزائري شمس الدين رحماني، الغيني زيزينيو، والمغربيين محسن ياجور، وزكريا حدراف، الذين خالصتهم إدارة النادي قبل بداية فترة الانتقالات الثانية "الشتوية".

وقال لـ"الاقتصادية" جبران "نعم لدينا حراك بإذن الله يكون إيجابيا ويغير من صورة الفريق، لم تكن تعاقداتنا خلال فترة الانتقالات الأولى "الصيفية" غير موفقة، تعاقدنا مع أسماء كبيرة ونراها إضافة فنية لضمك والدوري، لكن اللاعبين لم يقفوا معنا، ولا نعد تلك الصفقات فاشلة بقدر أنها لم توفق، لذلك رأت الإدارة خلال اجتماعها مع الجهاز الفني بقيادة الجزائري نور الدين بن زكري إجراء هزة فنية في الفريق والتعاقد مع أسماء جديدة بتوصية الجهاز الفني، وبإذن الله يكون فالنا التوفيق".

وأضاف "تحقيق نتائج إيجابية في مباريات الدور الثاني من الدوري ليس صعبا ولا مستحيلا، كرة القدم تخدم من يعمل في الملعب، وبإذن الله تكون تلك التعاقدات فال خير علينا".

وكشف مدير الاحتراف في نادي ضمك أن عودة جمهور خميس مشيط ومحبي ضمك للمدرجات كما كانوا هي أحد أهم أهدافهم الرئيسة، وقال "نحظى بشعبية كبيرة في الجنوب وخميس مشيط تحديدا، بداية المسابقة كان الحضور لافتا وسجل جمهورنا الوفي أرقاما قياسية، لكن النتائج لم تخدمنا لذلك سنعود سويا لنكون الأبرز خلال مباريات الدور الثاني".