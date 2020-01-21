الوحدة يضم العابدي

تعاقدت إدارة نادي الوحدة مع فارس العابدي لاعب فريق أكاديمية IMG الأمريكية لكرة القدم بعقد احترافي يمتد إلى 2024.

ولعب فارس صاحب الـ21 ربيعا، لفريق أوستن بولد الأمريكي، كما مثل الفئات السنية لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والمنتخب السعودي الأول وتحت 23 عاما.

وكان العابدي الذي انضم إلى صفوف الأخضر للمرة الأولى، في فترة إشراف الأرجنتيني باوزا في عام 2017.

وفنيا، واصل لاعبو الوحدة تدريباتهم اليومية، بحصة لياقية وتكنيكية، تحت إشراف المدرب الأورجوياني دانيال كارينيو تحضيرا للقاء الحزم في الجولة الـ 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سلطان السوادي المنضم حديثا للوحدة لمدة عامين قادما من الرائد، ووجد ترحيبا من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.