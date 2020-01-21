ترمب: الاتفاق التجاري مع الصين «أفضل بكثير» مما كنت أتوقع

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالاتفاق التجاري مع الصين، عادا أنه "أفضل بكثير" مما كان يتوقعه.
وبحسب "الفرنسية"، قال ترمب البارحة الأولى خلال اجتماع في أوستن في تكساس، أمام اتحاد أرباب العمل المزارعين "هذا نجاح كبير لبلادنا كلها".
وأضاف "أعتقد أن الصين ستفعل كل ما في وسعها لإثبات أن الاتفاق الموقع يعد اتفاقا جيدا. إنه أكثر أهمية وأفضل بكثير مما كنت أتوقع الحصول عليه".
كذلك، أشاد ترمب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين، مضيفا "إنها الأفضل بيننا منذ أعوام عدة. الصين تحترمنا الآن".
وكان ترمب وقع الأربعاء الماضي مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقا تجاريا يشكل على حد قوله "محطة تاريخية" تعلق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج في رسالة موجهة إلى ترمب وتلاها المفاوض الصيني أن الاتفاق سيكون مفيدا "للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع".
وتعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بموجب الاتفاق الذي نشر نصه الكامل بصفحاته الـ94 الأربعاء. وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.
كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أول المطالب الأمريكية.
وباشر ترمب الحرب التجارية في ربيع 2018 بهدف وضع حد للممارسات التجارية الصينية "غير النزيهة" برأي واشنطن، وتم في هذا السياق تبادل رسوم جمركية مشددة بين البلدين طالت مئات مليارات الدولار من البضائع.
لكن ترمب أكد أن الرسوم الجمركية المشددة المفروضة حاليا على أكثر من 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، ستبقى سارية إلى حين توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق.
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