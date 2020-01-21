أخبار السوق

مجلس إدارة «البحري» يوصي بتوزيع ريال للسهم
أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في اجتماعه أمس الأول، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019، وذلك بنسبة 10 في المائة من رأس المال بواقع ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 393.75 مليون ريال.وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة التي سيعلن موعدها لاحقا.
عمومية «وفا للتأمين» ترفض القوائم المالية وإبراء ذمة مجلس الإدارة
رفضت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
ورفضت الجمعية أيضا الموافقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018. كما صوتت الجمعية العامة على عدم الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2019 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية في 19 كانون الثاني (يناير) 2020.
الموافقة على زيادة قيمة أصول «ملكية ريت» بطرح وحدات إضافية
وافقت هيئة السوق المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة ملكية للاستثمار مدير "صندوق ملكية عقارات الخليج ريت" لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة. وقالت الهيئة في بيانها، إن طلب مدير الصندوق استوفى المتطلبات النظامية طبقا للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
وأوضحت أن مدير الصندوق سيقوم بنشر شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقا من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.
«المستشفى الألماني» يوقع اتفاقية تعاون مع «مايو كلينك»
وقعت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" اتفاقية تعاون مشترك مع شبكة مايو كلينك الأمريكية للرعاية الصحية.
وقالت الشركة في بيانها أمس على موقع "تداول"، إن الاتفاقية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية بجانب إمكانية بحث ودراسة الحالات الحرجة والنادرة مع الأطباء في "مايو كلينك" للوصول إلى نتائج جيدة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار "رؤية 2030" بتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الصحية الدولية ذات السمعة العالية لترقية وتطوير الخدمات الصحية في السعودية.
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