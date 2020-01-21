«نمو» تهبط 161 نقطة .. وقيمة التداول عند 14 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 161 نقطة بنحو 2 في المائة لتغلق عند 7356 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 34 في المائة إلى 14 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 37 في المائة إلى 332 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 815 صفقة لتصل إلى 862 صفقة. واستقر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" مقابل تراجع البقية. وتصدر المنخفضة سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 77.90 ريال، يليه "الصمعاني" 2.9 في المائة ليغلق عند 122.40 ريال، وحل ثالثا "العمران" 2.8 في المائة ليغلق عند 52.90 ريال.
وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 4.7 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 4.3 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة أربعة ملايين ريال.
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