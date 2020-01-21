تباين أداء البورصات الخليجية .. و«دبي» توقف سلسلة مكاسب استمرت 7 جلسات

تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما تراجعت السوق المصرية مع هبوط 28 من 30 سهما قياديا.
وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.8 في المائة إلى 5213 نقطة، إذ تقدم سهم بنك أبوظبي الأول 1.2 في المائة. وقفز سهم الشركة العالمية القابضة المتخصصة في الاستزراع السمكي 9.9 في المائة.
وأوقفت أسهم دبي سلسلة مكاسب استمرت لسبع جلسات، لتغلق على تراجع 0.4 في المائة إلى 2851 نقطة. وهبط سهم "الإمارات دبي الوطني" 1.1 في المائة بينما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي 0.5 في المائة.
وتراجع مؤشر الأسهم القطرية 0.2 في المائة إلى 10690 نقطة، إذ نزل سهم "صناعات قطر" 0.9 في المائة وانخفض سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المائة.
وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1643 نقطة. وزاد مؤشر 0.1 في المائة إلى 4076 نقطة. ونزل مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 7124 نقطة.
وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة إلى 13774 نقطة، مع تراجع 28 من الـ30 سهما المدرجة عليه، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي مصر الذي تراجع 1.8 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الذي هبط 3.2 في المائة. وأفادت بيانات البورصة بأن مبيعات المستثمرين المصريين والعرب فاقت مشترياتهم.
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