الذهب يصعد مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة .. و2 % مكاسب البلاديوم

بلغ الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة، بينما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع البلاديوم - الذي يشهد عجزا في الإمدادات - عن صعوده القياسي، وصعد الدولار بفضل بيانات أمريكية قوية وتوقعات متفائلة رفعت اليوان.

ووفقا لـ"رويترز" بحلول الساعة 1120 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1560.21 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 10 كانون الثاني (يناير) عند 1562.51 دولار، في وقت سابق من الجلسة. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1560.30 دولار.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى "كومرتس بنك"، "يتجه المستثمرون نحو الذهب على الرغم من الصعود في أسواق الأسهم، وهو ما يعود على الأغلب إلى عوامل ضبابية طويلة المدى، مثل عدم الاستقرار السياسي وتقلب محتمل في سوق الأسهم في المستقبل وتوقعات بضعف الأرباح وأسعار فائدة شديدة التدني". وأضاف فاينبرج، أن "المستثمرين يضعون الأموال في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وتشتري بنوك مركزية المعدن بمعدلات قياسية".

وتقدم البلاديوم 2 في المائة تقريبا إلى 2522.5 دولار للأوقية، بعد أن بلغ المعدن الذي يستخدم في التحفيز في قطاع السيارات مستوى قياسيا عند 2582.19 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال فاينبرج "صعود البلاديوم لا يتماشى مع العوامل الأساسية، وقد نرى نزولا في الأسعار قريبا".

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 18.06 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.6 في المائة إلى 1024.17 دولار.

من جانب آخر بدأ الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع أمس في الوقت الذي أشارت فيه بيانات اقتصادية إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما تلقت العملات الآسيوية الدعم من تفاؤل بشأن توقعات الصين.

واستقرت العملة الأمريكية قرب أعلى مستوى في أسبوع مقابل اليورو عند 1.1095 دولار، ولامست ذروة ثمانية أشهر مقابل العملة اليابانية عند 110.17 ين للدولار. ومقابل سلة من العملات، استقر الدولار.