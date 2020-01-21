ارتفاع صادرات الخام السعودي 4.4 % في نوفمبر

أفادت بيانات رسمية أمس، بأن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بنسبة 4.4 في المائة إلى 7.37 مليون برميل يوميا من 7.06 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة "جودي" أن إنتاج البلاد من الخام تراجع بواقع 412 ألف برميل يوميا إلى 9.89 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما انخفضت مخزونات الخام بواقع 1.07 مليون برميل إلى 167.01 مليون برميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بقيادة السعودية أكبر منتج في المنظمة، وحلفاؤها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على زيادة تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من 2020.

وأرقام التصدير الشهرية تقدمها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن محمد باركيندو أمين عام منظمة أوبك قوله، إن الاجتماع المقبل بين ممثلي مجموعة منتجي النفط المعروفة باسم "أوبك +" سيعقد في آذار (مارس).

وذكرت الوكالة أن باركيندو أكد أن أيا من المشاركين لم يطلب عقد الاجتماع في توقيت مختلف.