مصر تبرم 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تفوق 452 مليون دولار

قالت وزارة البترول المصرية أمس، إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.

وبحسب "رويترز"، أكدت الوزارة في بيان صحافي أن الاتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم في الصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا في منطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بفي لصحراء الغربية ومع "إيجاس" وشركتي شل وبتروناس في منطقتي الفنار وشمال سيدي جابر في البحر المتوسط ومع "إيجاس" وشركتي شل وبي. بي في منطقة امتياز البرج البحرية في البحر المتوسط.

وكان وزير البترول المصري قد أكد الأربعاء الماضي أن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة الشركات التي ستنقب عن النفط غربي البحر المتوسط.

وذكر الملا أن بلاده تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي. بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل في تلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر.

وفتح اكتشاف "إيني الإيطالية" للحقل في 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بـ30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقال الوزير، إن بلاده تصدر حاليا مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.

ورسمت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.