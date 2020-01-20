بريطانيا تدعو البنوك للمساعدة في بيع ثاني إصدار لها من الصكوك

قال مكتب إدارة الدين في بريطانيا اليوم الاثنين إنه يدعو البنوك للمساعدة في بيع ثاني إصدار للبلاد من الصكوك السيادية بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات إسلامية في 2014، عندما جمعت 200 مليون جنيه استرليني (260 مليون دولار) من إصدار مدته خمس سنوات بلغت فيه طلبات الاكتتاب عشرة أضعاف المعروض.