صندوق مصر السيادي يوقع مذكرة تفاهم مع أكتيس للمساعدة في اجتذاب استثمارات

قال صندوق مصر السيادي اليوم الاثنين إنه اتفق على تعاون "استراتيجي" مع شركة أكتيس للاستثمار المباشر للمساعدة في اجتذاب وتوجيه استثمارات إلى مصر ومشاريع للطاقة والبنية التحتية.

وقال الصندوق إن مذكرة التفاهم مع أكتيس، ومقرها المملكة المتحدة، ستدعم بشكل مباشر "هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري" بحسب ما ذكرت "رويترز".

وانشأت مصر صندوقها السيادي للثروة في فبراير الماضي للسيطرة على بعض أكثر الأصول الواعدة المملوكة للدولة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

ويبلغ رأسمال الصندوق المدفوع مليار جنيه مصري (63.5 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكتوبر إن هذا قد يرتفع الى بضعة تريليونات جنيه.

وستكون باكورة عمليات الصندوق بيع امتياز مدته 25 عاما مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر لتشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء بقدرات تبلغ 4.7 جيجاوات بنتها سيمنس الألمانية بموجب عقد قيمته ستة مليارات يورو (6.65 مليار دولار) تم توقيعه في 2015 .

ونقل بيان عن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قوله إن أكتيس اقترحت المساعدة في بيع احدى المحطات الثلاث.

وقال سليمان "نعتبر عرض شركة أكتيس علامة قوية تعكس اهتمامها بتوسيع استثماراتها في مصر ونتطلع لأن تكون خطة محفزة لمزيد من الشركات".