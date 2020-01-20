البورصة المصرية تخسر 5.6 مليارات جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.6 مليارات جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 696.3 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه بحسب ما ذكرت "واس".

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليبلغ مستوى 13773.73 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى 529.89 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.76% ليبلغ مستوى 1377.31 نقطة.