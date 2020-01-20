موديز تخفض التصنيف الائتماني لهونج كونج

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين تصنيفها لهونج كونج بواقع درجة وذلك في ظل الاحتجاجات السياسية التي تشهدها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن موديز خفضت التصنيف الائتماني لهونج كونج من ايه ايه 2 إلى ايه ايه 3 .

كما غيرت الوكالة من توقعاتها بالنسبة لاقتصاد المدينة من مستقر إلى سلبي.

وكتبت الوكالة في بيانها " غياب الخطط الملموسة لمواجهة المخاوف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعي لمواطني هونج كونج التي ظهرت خلال التسعة أشهر الماضية ربما يعكس قدرة مؤسساتية أضعف من توقعات موديز السابقة".

ويشار إلى أن هونج كونج تشهد احتجاجات اندلعت منذ يونيو الماضي، على خلفية طرح مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسي الصيني.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت من تصنيفها الائتماني لهونج كونج في سبتمبر الماضي.