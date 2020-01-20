أمريكي يعثر على 45 ألف دولار في أريكة مستعملة

تسببت أريكة غير مريحة في إحداث مفاجأة كبيرة لرجل أمريكي كان قد اشتراها من متجر للأشياء المستعملة.وتلقى هاورد كيربي مفاجأة عمره، عندما عثر على نحو 45 ألف دولار داخل أريكة مستعملة اشتراها من أحد المتاجر، في مدينة أوسو في ولاية ميشيجان الأمريكية، بحسب "سبوتنيك".بدأت المفاجأة عندما شعر بأن الأريكة غير مريحة وغريبة، لتقوم ابنته بتفكيكها ولتكتشف كومة من الدولارات التي وصل عددها إلى نحو 45 ألف دولار.إلا أن كيربي لم يشعر براحة الضمير في الاحتفاظ بهذه الأموال، ليتجه عائدا إلى المتجر الذي اشترى منه الأريكة لإخبار صاحب المتجر، في الوقت الذي قال له مستشاره القانوني إنه غير ملزم بإعادة الأموال من الناحية القانونية.

وعثر على صاحبة الأريكة الأصلية، وهي فتاة ورثت الأريكة عن جدتها، لتتفاجأ مما حصل واصفة الأمر بالجنوني، بحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأمريكي.