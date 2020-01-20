«المحرك الأيوني» .. تقدم صيني في تكنولوجيا الدفع الفضائي

حققت الصين إنجازا كبيرا في تطوير "محرك أيوني"، يستخدم الحقول المغناطيسية، وهي تقنية مهمة لدفع وإطلاق المركبات الفضائية.

وطور باحثون من الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء CASC، أول محرك أيوني من نوعه في الصين مع قوة تصل إلى 20 كيلوواطا، يمكن أن تنتج قدرة على الدفع تصل إلى واحد نيوتن.

يشار إلى أن "نيوتن" هي وحدة القوة في نظام متر كيلوجرام ثانية، وتمثل القوة التي لو أثرت في كتلة كيلوجرام واحد لأكسبتها تسارعا مقداره متر واحد لكل ثانية تربيع.

ووفق صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، فإن هذا الإنجاز يمثل قفزة بالنسبة إلى المحركات الأيونية في الصين من مستوى ميلي نيوتن "ألف من النيوتن" إلى مستوى "النيوتن".

وتتضمن تطبيقات المحركات الأيونية التحكم في اتجاه وموضع الأقمار الصناعية المدارية، واستخدامها محرك دفع رئيسا للمركبات الفضائية الروبوتية متوسطة الحجم.

وخلال الاختبار، أظهر محرك التشغيل عملية مستقرة، مع دفعة أو "نبضة" محددة من 3068 ثانية وكفاءة عمل أعلى من 70 في المائة، لتصل بذلك إلى المستوى الدولي المتقدم.

وبحسب الصحيفة الصينية، فإن مثل هذه التقنية عالية القوة المزودة بميزات الدفع القوية والموثوقية العالية ستكون قادرة على توفير قوة دفع عالية الكفاءة لتحديد المواقع والمناورة المدارية والتحكم في حركة الأقمار الصناعية التي تدور في المدار الثابت بالنسبة إلى الأرض، ومسابر الفضاء السحيق، والمكوكات الفضائية.

يذكر أن الصين أطلقت، أخيرا، واحدا من أقوى الصواريخ في العالم إلى الفضاء، في خطوة حاسمة لبرنامجها الفضائي الطموح، وما يعد مقدمة لمهمتها المخطط لها إلى الكوكب الأحمر في عام 2020.