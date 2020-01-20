عطل يضرب «واتساب» .. يمنع إرسال الصور والملفات

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر في العالم "واتساب"، البارحة، من عطل مفاجئ ضرب التطبيق.

وبحسب "سبوتنيك، فإن تطبيق "واتساب" المملوك لـ"فيسبوك"، تعرض إلى عطل مفاجئ في نسخه العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" على هواتف "آيفون" و"ويندوز موبايل".

فيما لم يصدر عن شركة "فيسبوك" أو المسؤولين عن تطبيق "واتساب"، تفسيرا لسبب العطل، الذي أدى إلى عدم تمكن المستخدمين من إرسال صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية مسجلة أو أي ملفات مرفقة.وأظهرت الخريطة الخاصة بالدول التي تعرضت إلى العطل، أن معظم من تعرضوا للمشكلة في منطقة الخليج وشمال إفريقيا وأوروبا والهند وماليزيا.يذكر أن مصادر من داخل شركة "فيسبوك"، كشفت عن مزيد من خططها بشأن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن مصادر من داخل "فيسبوك" ردت على التقارير الواردة بشأن نيتها دمج الإعلانات عبر منصة "واتساب" المملوكة لها.

ونقل التقرير عن أشخاص مطلعين على تشغيل "واتساب" من داخل "فيسبوك"، قولهم، "لم يصدر عنا أي بيان رسمي بهذا الشأن، ولا يوجد أي خطط بشأن دمج الإعلانات على واتساب".

وأوضحت المصادر أن استقالة مؤسس "واتساب" ليست لها علاقة بأي نيات من قبل "فيسبوك" بدمج الإعلانات، وخلافاته مع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرج، مرتبطة بإمكانية تحقيق الدخل من "واتساب"، لكن ليس من بينها فكرة "تقديم إعلانات بين الدردشات".