إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي

أتاحت وزارة الثقافة تقديم طلبات الانضمام لبرنامج الابتعاث الثقافي أمام جميع الراغبين والراغبات في دراسة التخصصات الثقافية والفنية، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج الابتعاث الثقافي.

وأعلنت الوزارة استقبال جميع طلبات الانضمام إلى البرنامج من خلال المنصة، وفق ثلاثة مسارات، هي مسار الدارسين على حسابهم الخاص، ومسار الحاصلين على قبول مسبق، ومسار الراغبين الجدد في الدراسة، حيث تحتوي المنصة على استمارات وشروط ومزايا كل مسار.

ويتيح برنامج الابتعاث الثقافي الدراسة في مراحل "البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه" في تخصصات ثقافية ومتنوعة تشمل تخصصات فرعية في مجالات الثقافة والفنون، وذلك في أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن التخصصات هي، "الموسيقى، والمسرح ويتضمن الدراما والتمثيل والإخراج وجميع التخصصات المسرحية، والفنون البصرية بما فيها من رسم ونحت ودراسة لنظريات الفن وفن الخط وتاريخ الفن والتصوير الفوتوغرافي السينمائي، وصناعة الأفلام، والآداب واللغات، وعلم الآثار، وفنون الطهي، والتصميم، وفنون العمارة، والمكتبات والمتاحف، وغير ذلك من التخصصات الفنية والثقافية".

وتحوي المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للقبول في البرنامج بجميع مساراته، كما تضم نماذج التقديم، وأسماء المؤسسات التعليمية الأساسية المشمولة.

ويقدم البرنامج عددا من المزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق، سعيا إلى تحقيق الهدف المنشود من الابتعاث بمعايير مرتفعة وصورة مرضية، ويتضمن ذلك تحمل البرنامج لجميع تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، إضافة إلى الرعاية الصحية، وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة والعكس، وتقديم برامج إرشادية تركز على متابعة المبتعث وتقييم تطوره الأكاديمي، ومد يد العون له في كل ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلعاته، إضافة إلى إمكانية الانضمام لبرامج تدريبية خارج المملكة بعد التخرج، تتفاوت مدتها بما يصل إلى عامين كحد أقصى، مع استمرار صرف مكافأة الطالب الشهرية، والمميزات الأخرى كافة.

ويقدم البرنامج مزايا إضافية لطلاب المسار الثالث الدارسين الجدد الذين لم يبدأوا الدراسة ولم ينالوا القبول الجامعي، حيث سيقدم تأهيلا كاملا للمتقدمين يتضمن تزويدهم بما يساعدهم على الحصول على قبول من المؤسسات التعليمية وتذليل العقبات التي تواجههم، واستكمال أوجه النقص لديهم كالقدرة اللغوية والمهارات الشخصية، وإقامة ورش عمل تدريبية لتطوير مواهبهم وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لإكمال دراستهم.

ويعد البرنامج إحدى مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تزويد المجال الثقافي السعودي بالفرص التعليمية النوعية التي ترفع من كفاءة المثقف السعودي وتمنحه المعارف الصحيحة والمطلوبة للنهوض بالقطاع الثقافي إلى المستوى الذي يليق بمكانة المملكة وقيمتها الحضارية.





وستكون المنصة الإلكترونية مفتوحة لاستقبال طلبات الالتحاق بالبرنامج في أي وقت، حيث ستتم مراحل القبول وفق آلية ثابتة وفي فترة زمنية محددة موضحة بالتفصيل في المنصة الإلكترونية، تبدأ من تقديم الطالب لنموذج الطلب وتنتهي بقبول الطلب بعد أن تقوم إدارة البرنامج بمطابقة مستندات مقدم الطلب ومدى ملاءمته لشروط البرنامج المعلنة.

ويعد هذا البرنامج أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.