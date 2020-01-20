60 طيارا و7 فرق دولية في ملتقى الطيران .. الخميس المقبل

ينطلق ملتقى الطيران العام في مطار الثمامة في الرياض، الخميس المقبل، بمشاركة 60 طيارا من أمهر طياري العالم، وسبع فرق للعروض الجوية الدولية من إيطاليا، بريطانيا، السويد، بولندا، ألمانيا، مصر، والإمارات، إضافة إلى المملكة، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه المهتمون بالطيران والرياضات والهوايات الجوية من المملكة ودول الخليج والعالم، إلى نشر ثقافة الطيران العام في المجتمع، وجذب أبنائه إلى هذا النشاط، وتهيئة مختلف الشرائح لممارسة الطيران، والارتقاء بنشاط الطيران العام في المملكة خاصة، والمنطقة عموما، مع إيجاد فرص استثمارية جاذبة في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لالتقاء الطيارين في المملكة ودول العالم، لتبادل الخبرات في مجال الطيران العام، وتوفير بيئة ترفيهية جاذبة ومتميزة لشرائح المجتمع وخصوصا، الشباب للاستمتاع بالعروض الجوية والألعاب المبهرة والإبداعية بالطائرات.

وسيقام عدد من الفعاليات المصاحبة للملتقى مثل، عرض الطائرات المملوكة لأعضاء نادي الطيران السعودي، إضافة إلى عرض عديد من الأنواع المختلفة لطائرات المشاركين في الملتقى من عدة دول، كما ستقدم نشرات تعريفية للجمهور حول هذه الطائرات، وسيقوم الطيارون بالإجابة عن تساؤلاتهم بشأن هذا الحدث ومسائل الطيران.

ويستقطب الملتقى نخبة واسعة من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة والمهتمة بمجال الطيران، وهم ملاك الطائرات والطيارون من أنحاء العالم، إضافة إلى ملاك الطائرات من أعضاء نادي الطيران السعودي، وعدد من فرق الطيران، وهم فريق الصقور السعودية، وفريق فرسان الإمارات، وفريق نادي الطيران السعودي للقفز المظلي الحر، وفريق نادي الطيران السعودي لنماذج الطائرات، وست فرق من أشهر فرق الطيران في العالم، من خمس دول، إضافة إلى الشركات المقدمة للخدمات في مجال الطيران العام.

وسيطلق الملتقى فعاليات وأنشطة جاذبة وشائقة في مجالات الطيران وعروضه التي تستهوي جمهور الحضور والمشاهدين الذين يجتذبهم الملتقى وخصوصا، فئة الشباب وهواة الطيران، حيث سيقدم الملتقى على مدى ثلاثة أيام عروضا جوية تنفذها فرق جوية محلية وعالمية، ومنها، عروض جوية ليلية مبهرة تقام لأول مرة في المملكة، وعروض القفز المظلي الحر، إضافة إلى استعراض فريق نادي الطيران السعودي لعديد من نماذج الطائرات المدنية لتعريف الجمهور بتطورها وخصائصها، كما سيكون هناك نشاط تثقيفي يتضمن عددا من ورش العمل التي يشارك فيها جمع من الطيارين والمهتمين في مجال الطيران العام.