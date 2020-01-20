بعد تمديد «الترفيه» .. «ونتر وندر لاند» تصافح زوارها شهرين إضافيين

في خطوة لمنح مزيد من أوقات الترفيه والاستمتاع بأوقات الشتاء لزوار مدينة الألعاب "ونتر وندر لاند" في العاصمة الرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه تمديد فعاليات "ونتر وندر لاند" شهرين إضافيين، إلى 18 آذار (مارس) المقبل، لمنح مزيد من أوقات الترفيه والاستمتاع بأوقات الشتاء لزوار مدينة الألعاب.

وحظيت فعاليات المدينة خلال الفترة الماضية، بحضور مكثف من الزوار الذين حرصوا على خوض تجارب الألعاب التي فيها منافسات.

وتحولت فعاليات شتاء الرياض إلى مسرح مليء بالعروض المبهرة؛ لتصبح وجهة البهجة والسعادة للراغبين في الاستمتاع بالمعارض والعروض المتنوعة.

وتتنوع فعاليات مدينة "ونتر وندر لاند" بين ألعاب خفة اليد والإثارة والمتعة، والحياة البرية وعروض السيارات، إلى جانب عروض الموضة والحفلات الشرقية والغربية والتراث والفن الأصيل، فضلا عن المسرحيات والأمسيات الشعرية والماركات العالمية والمزادات والألعاب وتضم المدينة 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب الأعمار جميعها. وتتضمن ونتر وندر لاند حلبة مساحتها 1500 متر مربع، تقام فيها ألعاب أكشن وإثارة في شوارع وساحات حربية، تتيح للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، وألعاب الواقع الافتراضي، في مكان مجهز بالإمكانات كلها. ويعيش زوار مدينة ونتر وندر لاند تجربة التزلج في صالة مكشوفة تضفي مزيدا من المتعة والترفيه والتحدي للصغار والكبار. وتتسع صالة التزلج لأكثر من 400 زائر في الساعة الواحدة، حيث تقع على مساحة تتجاوز 2400 متر مربع. حرص المنظمون على تطبيق عديد من التجارب التفاعلية والترفيهية المتنوعة. كما حرص الآباء على مشاركة أبنائهم التجربة والتزلج على الثلج. وتشتمل المدينة على ساحة ألعاب ثلجية للأطفال توجد فيها مجموعة من المجسمات، كالبطريق والدب القطبي الشمالي.

ومكنت اللجنة المشرفة على الصالة الأشخاص ذوي الإعاقة من تجربة التزلج، من خلال العربات الخاصة بهم مع مرافقيهم، ما جعل الزوار يثنون على المبادرة وعلى الصالة المهيئة للفئات كافة. ودعمت الصالة بمدربين متخصصين في التزلج، ومساعدين ومسعفـين، إذ يعمل فيها نحو 70 شابا سعوديا، يساعدون الزوار على الاستمتاع بالفعاليات.