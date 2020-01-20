بعد تمديد «الترفيه» .. «ونتر وندر لاند» تصافح زوارها شهرين إضافيين

في خطوة لمنح مزيد من أوقات الترفيه والاستمتاع بأوقات الشتاء لزوار مدينة الألعاب "ونتر وندر لاند" في العاصمة الرياض، أعلنت الهيئة العامة للترفيه تمديد فعاليات "ونتر وندر لاند" شهرين إضافيين، إلى 18 آذار (مارس) المقبل، لمنح مزيد من أوقات الترفيه والاستمتاع بأوقات الشتاء لزوار مدينة الألعاب.
وحظيت فعاليات المدينة خلال الفترة الماضية، بحضور مكثف من الزوار الذين حرصوا على خوض تجارب الألعاب التي فيها منافسات.
وتحولت فعاليات شتاء الرياض إلى مسرح مليء بالعروض المبهرة؛ لتصبح وجهة البهجة والسعادة للراغبين في الاستمتاع بالمعارض والعروض المتنوعة.
وتتنوع فعاليات مدينة "ونتر وندر لاند" بين ألعاب خفة اليد والإثارة والمتعة، والحياة البرية وعروض السيارات، إلى جانب عروض الموضة والحفلات الشرقية والغربية والتراث والفن الأصيل، فضلا عن المسرحيات والأمسيات الشعرية والماركات العالمية والمزادات والألعاب وتضم المدينة 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب الأعمار جميعها. وتتضمن ونتر وندر لاند حلبة مساحتها 1500 متر مربع، تقام فيها ألعاب أكشن وإثارة في شوارع وساحات حربية، تتيح للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، وألعاب الواقع الافتراضي، في مكان مجهز بالإمكانات كلها. ويعيش زوار مدينة ونتر وندر لاند تجربة التزلج في صالة مكشوفة تضفي مزيدا من المتعة والترفيه والتحدي للصغار والكبار. وتتسع صالة التزلج لأكثر من 400 زائر في الساعة الواحدة، حيث تقع على مساحة تتجاوز 2400 متر مربع. حرص المنظمون على تطبيق عديد من التجارب التفاعلية والترفيهية المتنوعة. كما حرص الآباء على مشاركة أبنائهم التجربة والتزلج على الثلج. وتشتمل المدينة على ساحة ألعاب ثلجية للأطفال توجد فيها مجموعة من المجسمات، كالبطريق والدب القطبي الشمالي.
ومكنت اللجنة المشرفة على الصالة الأشخاص ذوي الإعاقة من تجربة التزلج، من خلال العربات الخاصة بهم مع مرافقيهم، ما جعل الزوار يثنون على المبادرة وعلى الصالة المهيئة للفئات كافة. ودعمت الصالة بمدربين متخصصين في التزلج، ومساعدين ومسعفـين، إذ يعمل فيها نحو 70 شابا سعوديا، يساعدون الزوار على الاستمتاع بالفعاليات.
- أخبار السوق
- تراجع أسعار الغاز يهدد بتقليص أنشطة الشركات في أمريكا الشمالية
- حرائق الغابات تكبد قطاع السياحة الأسترالية 690 مليون دولار
- تدشين «التاكسي الأخضر» في المملكة خلال أيام .. والبداية من المطارات
- مبيعات «ريجمونت» للسلع الفاخرة تلامس 4.16 مليار يورو في 3 أشهر
- 195 مليار دولار استثمارات الصين في الأصول الثابتة خلال 2019 .. أبرزها الطاقة والنقل
- بعد 10 سنوات من الإفلاس .. "الخطوط اليابانية" تطوي سنوات الأزمة وتحقق انتعاشة سريعة
- وزير الإسكان يطالب مطوري مشاريع الشرقية بسرعة الإنجاز
- الخلاف الأوروبي - التركي يتفاقم بشأن الغاز .. وقبرص تتهم أنقرة بالقرصنة
- خطة إنقاذ مالي تجبر «أليتاليا» المتعثرة على شطب 1000 وظيفة
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- اليوم.. انطلاقة ساحرة لموسم الرياض في «البوليفارد»
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- "نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الأولى من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف
- «مدل بيست» في الرياض.. 5 مسارح عالمية بموسيقى مختلفة
- برنارد أرنو يتصدر أغنياء العالم ويزيح جيف بيزوس
- ضمن فعاليات «موسم الرياض».. «كنز نمار» والألعاب المائية والنارية تحد جديد لهواة المغامرة
أضف تعليق