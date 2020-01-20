مهرجان أفلام السعودية يستقبل 102 مشاركة

سجل مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان نحو 102 مشاركة، ويستمر التسجيل حتى الـ15 من شباط (فبراير) المقبل.
وتشمل المشاركات خمس مسابقات هي الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة، الوثائقية، الطلبة، إضافة إلى السيناريو غير المنفذ.
ويشترط للمشترك في هذه المسابقات أن يكون سعوديا، وألا يكون قد سبق عرض المشاركة على أي قناة تلفزيونية، أو صالات العرض التجارية، أو عبر أي منصة على شبكات الإنترنت، كما لا يسمح للمخرج بالمشاركة بأكثر من فيلمين، فيما يشترط في مسابقة السيناريو غير المنفذ ألا يكون قد شارك في إحدى دورات المهرجان السابقة.
وينظم المهرجان - الذي تنطلق فعالياته في التاسع من نيسان (أبريل) المقبل لمدة سبعة أيام - عددا من الورش والندوات المتخصصة وطباعة الكتب، كما ستتم استضافة شخصيات سينمائية من مختلف أنحاء العالم، حيث إن من الشروط الفنية للأفلام ألا تزيد مدة الفيلم القصير داخل المسابقة عن 39 دقيقة، وألا تقل مدة الفيلم الطويل عن 40 دقيقة ولا تزيد على 90 دقيقة، حيث يمكن الاطلاع على الشروط الكاملة عبر موقع المهرجان الإلكتروني.
ويعد مهرجان أفلام السعودية المهرجان السينمائي الأول في المملكة منذ انطلاقته عام 2008، مواصلا الاهتمام بالأفلام السعودية، وتشجيع المبدعين، وتطوير ثقافة صناعة الأفلام، مع إيجاد مناخ تنافسي بين صناع الأفلام السعوديين، حيث بلغ مجموع المشاركات في الدورات الخمس الماضية 552 فيلما، إلى جانب 498 سيناريو غير منفذ.
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